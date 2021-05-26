أمر قضائي بإحضار المحامي عليق إلى التحقيق

بناء لطلب مجلس القضاء الأعلى بالطلب من النيابة العامة التمييزية بملاحقة المحامي رامي عليق، وعلى أثر تصاريحه المباشرة التي توجه فيها بالقدح والذم بحق مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أصدر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قراراً إلى شعبة المعلومات بإحضار المحامي عليق بعد أن تمنع عن المثول للتحقيق.