حراك المتقاعدين العسكريين: نطالب بالبطاقة التمويلية

أعلن حراك المتقاعدين العسكريين، وبناء على اجتماع تنسيقي طارئ لهم، "التضامن مع التحركات وبخاصة تحرك الاتحاد العمالي العام، وكل القوى العاملة والمتعاقدين والمتقاعدين، من اجل الاسراع في تشكيل حكومة فورا، كون البلاد تتعرض لانهيارات اقتصادية يومية، وهي الاخطر على لبنان منذ وجوده".وطلب الحراك "أن تشمل البطاقة التمويلية كل المتقاعدين العسكريين والمدنيين، كما والموظفين، لانهم اصبحوا تحت معدل خط الفقر والعوز".