في طرابلس...اشتبه بسيارة رباعية الدفع وهذا ما تم كشفه

لدى مرور أحد المواطنين بالقرب من مشروع عبيد في منطقة أبي سمراء طرابلس اشتبه بسيارة رباعية الدفع من نوع لاند روفر كحلية اللون فقام بتليغ فصيلة أبي سمراء بالأمر التي بدورها أرسلت دورية إلى المكان.وبعد الكشف تبين أن السيارة تحمل لوحات انقاض وبداخلها عدد من أمشاط كليشنكوف حيث تم رفعها لاحقاً من المكان ونقلها إلى الفصيلة المعنية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة صاحبها.