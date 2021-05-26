لبنان

رئاسة الجمهورية: حملات مبرمجة تستهدفنا

Lebanon 24
26-05-2021 | 14:48
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أعلن مكتب الاعلام في الرئاسة أنه عملا بالاصول البروتوكولية فان كل دعوة توجه الى الرئيس تتولى المديرية العامة للمراسم الإجابة عليها برسالة شكر، وهذا ما تم بالفعل قبل موعد الاحتفال بايام. وبالتالي فان رئاسة الجمهورية غير معنية مطلقا بما رافق المهرجان المذكور من مواقف وممارسات وردود فعل.
وتابع مكتب الاعلام في الرئاسة: ما ينشر حول الرسالة التي وجهتها المديرية العامة للمراسم الى الحزب السوري القومي الاجتماعي لمناسبة الاحتفال في ذكرى التحرير يدخل في اطار الحملات المبرمجة التي تستهدف الرئاسة لان الامر لا يعدو كونه جوابا على دعوة تلقاها الرئيس عون للمشاركة في الاحتفال.
 
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