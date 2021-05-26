لبنان

جيسيكا عازار لحايك: "الحرب الأهلية انتهت عند الناس لي في براسها عقل وطبيعي ما تكون انتهت عندك"

Lebanon 24
26-05-2021 | 22:20
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ردّت الإعلامية جيسيكا عازار بعنف على القيادي في التيار الوطني الحر ناجي حايك الذي انتقد خطوتها بالزواج من شاب مسلم.

وكتبت عازار عبر تويتر: "الحرب الاهلية انتهت عند الناس لي في براسها عقل. وطبيعي ما تكون انتهت عندك وعند امثالك. وبيّ الشخص يللي اخترت يكون شريك حياتي هوي "حسن صوفان مش احمد صفوان" يعني حضرتك مكذّب بالإسم وبالعيلة. محمد حسن صوفان طلب ايدي لزواج طبيعي بين انسانين، وما دخل بدبابات عالاشرفية ليخطفني".  

أضافت:"فعلاً صدق المتنبي: لكلّ داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها."
 
وكان حايك قال في تعليق على صورة نشرت لعازار إن "ابنو لأحمد صفوان رئيس فتيان علي بالنبعة مش أي حدا..تذكر غنية جيب المدفع بو أنطون لنربي يللي بيخون نخللي اللاجئ عرفات يبسلو ايدو لشمعون، جيب المدفع خلي رجالك عالنبعة تلاقينا لنخلي أحمد صفوان يبوس صرامينا!!!صارت كنتو للبطل".
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