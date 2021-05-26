جيسيكا عازار لحايك: "الحرب الأهلية انتهت عند الناس لي في براسها عقل وطبيعي ما تكون انتهت عندك"

ردّت الإعلامية جيسيكا عازار بعنف على القيادي في التيار الوطني الحر ناجي حايك الذي انتقد خطوتها بالزواج من شاب مسلم.وكتبت عازار عبر تويتر: "الحرب الاهلية انتهت عند الناس لي في براسها عقل. وطبيعي ما تكون انتهت عندك وعند امثالك. وبيّ الشخص يللي اخترت يكون شريك حياتي هوي "حسن صوفان مش احمد صفوان" يعني حضرتك مكذّب بالإسم وبالعيلة. محمد حسن صوفان طلب ايدي لزواج طبيعي بين انسانين، وما دخل بدبابات عالاشرفية ليخطفني".أضافت:"فعلاً صدق المتنبي: لكلّ داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها."