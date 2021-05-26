بلدية القبيات تحذر من حرق المخلفات الزراعية أو إشعال المواقد

دعت بلدية القبيات في بيان "الأهالي الى تنفيذ قرار منع حرق المخلفات الزراعية أو إشعال المواقد، لما تشكله من خطر كبير لإندلاع الحرائق وحرصا على ثروتنا من الغابات. كما ودعت كل من يرغب بالتخلص من المخلفات الزراعية، الإتصال بالبلدية لنقلها وحرقها في المكان والوقت المناسبين".واعتبرت "هذا التعميم بمثابة إنذار تترتب عليه مسؤوليات جزائية في حال المخالفة".