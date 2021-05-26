لبنان

تهديد إسرائيلي: في هذه الحال لبنان سيلقى مصير غزة

Lebanon 24
26-05-2021 | 16:05
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان بأنه "سيتلقى ذات مصير قطاع غزة في حال فكر "حزب الله" بمهاجمة إسرائيل".

وقال في خطاب له بمناسبة ما يسمى "تأبين ضحايا الجليل": "في حال انفتح الشرّ من الشمال، سيرتجف لبنان، كما أثبتنا في عملية (حارس الأسوار)، فإن المنازل التي ستكون فيها أسلحة وإرهابيون ستتحول إلى خراب ودمار إذا لزم الأمر". 

وأكد، على أن "الجيش الإسرائيلي مستعد دائماً لحماية الإسرائيليين في أي وقت وعلى أي ساحة وجبهة"، محملاً الحكومة اللبنانية "المسؤولية عن أي هجمات من أراضيها".

وتطرق للأوضاع في غزة، قائلاُ: "سنواصل العمل حتى نتوصل إلى اتفاق هدوء يخدم الجميع، لن تتم إعادة تأهيل غزة في وقت يتم فيه إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين".

وأشار إلى أن "إسرائيل لا تريد القتال، وتفضل الهدوء، وأنها ستبقى تحافظ على حرية العبادة لجميع الأديان، ولن تسمح بأي انتهاك للأمن المقدسة أو لسيادة إسرائيل".
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