تكشف بعض المصادر المصرفية ان "تعهداً حصل عليه مسؤول نقدي رفيع من المصارف الكبرى، للتسديد وفقاً للآلية المعلنة بالدولار الأميركي"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".