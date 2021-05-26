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Lebanon 24
26-05-2021 | 17:02
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تكشف بعض المصادر المصرفية ان "تعهداً حصل عليه مسؤول نقدي رفيع من المصارف الكبرى، للتسديد وفقاً للآلية المعلنة بالدولار الأميركي"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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