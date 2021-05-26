لبنان

استياء بالغ

Lebanon 24
26-05-2021 | 17:09
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نقل عن مرجع معني استياءه البالغ مما آلت إليه المبارزة الشخصية بين طرفي التسوية المنهارة.. وانعكاس ذلك على إصلاح ذات البين بينهما، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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