برّي يتحرّك.. والحريري في الطريق

أيقظت وصفة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحراك الحكومي من سباته العميق، وأتاحت جرعة الدعم التي قدمها لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري احتمال تشكيل حكومة تواكب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، عوض استناده على عكاز حكومة تصريف الأعمال يعتبر رئيسها، حسان دياب نفسه سجين الصراعات السياسية، كما نقل عنه مصدر نيابي لـ"الأنباء" الكويتية.المصادر المتابعة تحدثت عبر "الأنباء" الكويتية عن اتصال هاتفي استيضاحي، أجراه الرئيس المكلف سعد الحريري، مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الموجود حاليا في باريس، ولهذا الاتصال أهمية، على ندرته في المرحلة الأخيرة، وتحديدا منذ تحول جنبلاط الى نظرية "التسوية الحكومية"، التي يمهد لها الرئيس نبيه بري الآن".