عون في الإليزيه.. ومؤتمر دولي لدعم الجيش وتثبيت الإستقرار

تصدّر الاهتمام لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالأمس قائد الجيش العماد جوزيف عون في الاليزيه، في سابقة نادرة ولافتة في هذا الظرف بالذات، وهو حدث اعتبره المراقبون بمثابة رسالة واضحة من الرئاسة الفرنسية بأكثر من اتجاه. الرسالة الاولى هي التنويه بدور الجيش اللبناني بالحفاظ على الامن والاستقرار وعدم الانحياز لاي جهة كانت ولتأكيد التزام فرنسا بمساعدة ماديا ولوجستيا ليتمكن من تجاوز الصعوبات والازمة التي يمر بها لبنان حاليا، ويقوم بالواجبات والمهمات المنوطة به.

وكشفت مصادر متابعة بان هناك اهتماما فرنسيا بدور الجيش اللبناني بالحفاظ على أمن الحدود بين لبنان في كل المناطق ومن ضمنها الحدود اللبنانية السورية لضمان وقف التهريب على انواعه والسلاح وكل الممنوعات".