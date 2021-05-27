٣ جرحى جرّاء حادث سير في البترون (صورة)

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى البترون الحكومي اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في البترون.وقد استعان العناصر بمعدات الانقاذ الهيدروليكية لتمكن من تنفيذ المهمة نظرا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة الحادث.كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريحين اخرين تولت جهات اخرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.