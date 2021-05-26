لبنان

برّي يتحرك في كل الاتجاهات ويتكتّم على مضمون اتصالاته

Lebanon 24
26-05-2021 | 18:21
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توقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة  بلورة المساعي والاتصالات الجارية لتنفيذ توصية المجلس النيابي الاخيرة بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بداية الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج.
وكشفت المصادر النقاب عن اتصالات بعيدة من الاعلام والاعلان جرت خلال اليومين الماضيين وتمحورت حول كيفية تجاوز الخلافات القائمة بين بعبدا وبيت الوسط والتحرك باتجاه تشكيل الحكومة .
وقالت عبر "اللواء" ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتحرك في كل الاتجاهات ويتكتم على مضمون اتصالاته عملا بالحديث النبوي الشريف "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، مشيرة الى ان البحث الجدي بتذليل العقد سيبدأ الاسبوع المقبل وبسرعة، ويتركز خصوصا على عقدتي الداخلية والعدلية.
المصدر: اللواء
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