لبنان

"سوق عكاظ" التهريب في مجلس الدفاع

Lebanon 24
26-05-2021 | 18:41
A-
A+
Doc-P-827280-637576766732152363.jpg
Doc-P-827280-637576766732152363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت "اللواء" ان قرارات عدة اتخذت خلال الاجتماع بقيت طي الكتمان وجرى التكتم عليها، لكنها تتركز بشكل خاص على تعزيز مراقبة الحدود وملاحقة المهربين واجراءات تقنية اخرى لمراقبة المعابر والحدود كافة.
وقالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ"اللواء" أن "الحيز الأكبر من النقاش تركز على موضوع مكافخة التهريب والتشدد في الإجراءات المتصلة بهذا الشأن مشيرة إلى أن مسالة مكافحة التهريب لم تقتصر على مادة استهلاكية محددة إنما على مواد كالبنزين والمازوت والدواء. ولذلك برز تأكيد على أهمية ضبط كافة أشكال التهريب لاسيما أن هناك شبكات تهريب تستخدم عمليات متطورة وهي كبيرة متشعبة".
وقالت المصادر إن "تقارير عرضت عن بعض عمليات التهريب ونجاح ضبط عدد منها والتعاون بين الأجهزة الأمنية لتحقيق ذلك".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
18:08 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website