لبنان

مداهمات للجيش في التبانة

Lebanon 24
26-05-2021 | 19:19
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ينفذ الجيش عدة مداهمات في عدة شوارع في التبانة وذلك على خلفية قيام مجهولون برمي قنبلتين في محيط منطقة التبانة.
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