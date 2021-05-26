تنشط شبكة للاتجار بالشيكات المصرفية بين الدوائر العقارية والمصارف، لتسديد الرسوم العقارية عبر شيكات مصرفية يتم سحبها من قبل المودعين لصالح آمر صندوق الخزينة المركزي عن رسوم متوجبة على مكلفين آخرين مقابل اعطائهم نصف قيمتها من قبل المكلف الحقيقي نقداً.