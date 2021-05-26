لبنان

مراقبو وزارة المالية لدى كازينو لبنان... والارقام الكبيرة

Lebanon 24
26-05-2021 | 21:18
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تبين ان مراقبي وزارة المالية لدى كازينو لبنان يتقاضون حصصاً ومخصصات تتجاوز السقوف المالية المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
المصدر: نداء الوطن
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