ماذا يجري في الضمان؟

يعمد بعض المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تعديل سنوات الخدمة لبعض المضمونين لتمكينهم من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة تتجاوز سنوات خدمتهم الفعلية.

