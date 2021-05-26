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لبنان
ماذا يجري في الضمان؟
Lebanon 24
26-05-2021
|
21:20
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يعمد بعض المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تعديل سنوات الخدمة لبعض المضمونين لتمكينهم من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة تتجاوز سنوات خدمتهم الفعلية.
المصدر: نداء الوطن
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الضمان الاجتماعي
تعويض نهاية الخدمة
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