لبنان

حركة لافتة للسفيرة الاميركية وهذه هو الموقف من تأليف الحكومة

Lebanon 24
26-05-2021 | 23:05
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المعلومات المتوافرة لـ«الديار» تفيد بان رئيس المجلس بدأ اتصالاته ولقاءاته التمهيدية قبل عودة الرئيس الحريري من الامارات العربية المتحدة، وانه يأخذ بعين الاعتبار تكثيف مسعاه لتحقيق النتائج المرجوة في غضون الاسبوعين اللذين حددهما لمحاولته الجديدة من اجل تفادي النتائج والتداعيات الخطيرة المتوقعة اذا ما بقيت الازمة الحكومية تراوح مكانها.

وتضيف المعلومات ان هذا الموضوع كان الموضوع الاساسي في لقائه امس مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي زارت ايضا الرئيس عون.
ولم يرشح شيء عن اجواء اللقاء، لكن مصادر مطلعة قالت للديار ان السفيرة عبرت مرة اخرى عن الموقف الاميركي الداعم لتسريع تشكيل الحكومة، وان واشنطن تحث المسؤولين اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع وتاليف حكومة تنجز الاصلاحات المطلوبة والضرورية التي تتوافق مع تطلعات الشعب اللبناني.
ولفتت المصادر الى ان السفيرة الاميركية كانت عبرت مؤخرا لمسؤولين وقيادات لبنانية عن هذا الموقف، محملة الجهات اللبنانية المعنية مسؤولية تاخير تشكيل الحكومة. 
 
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