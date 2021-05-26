لبنان

البستاني لـ"نداء الوطن": الاستقالة خيار جدّي وليس للتهويل

Lebanon 24
26-05-2021 | 23:03
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كتبت" نداء الوطن": يكثر الحديث اخيراً عن استقالة نواب تكتل "لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر" من مجلس النواب، كخيار لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، والبعض يُدرج هذا الكلام في اطار التهويل الاعلامي فقط، كورقة ضغط على الحريري للسير في التأليف.

الا أن عضو "التكتل" النائب فريد البستاني يؤكد لـ"نداء الوطن" بأن الاستقالة "هي من بين الخيارات الجدّية والمطروحة"، والاستقالة "لا تزال على طاولة نقاشات "التكتل"، الا ان القرار النهائي بشأنها لم يُتّخذ بعد، والبتّ بها رهن تطور الامور وامكانية حدوث خرق ما في جدار تصلّب الرئيس المكلف".

وإذ يوضح البستاني "ان الصورة، بعد جلسة الاونيسكو وسفر الرئيس الحريري، ضبابية"، يبدي قناعته بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري "يبذل جهوداً استثنـائية لتذليل العقبات من امام طريق التأليف، والتواصل بينه وبين الحريري غير منقطع"، ولا يُنكر "ان الموقف الذي تمخّضت عنه الجلسة يؤكد بأنّ الرئيس المكلف لا يزال يتمتع بثقة مجلس النواب".
المصدر: نداء الوطن
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