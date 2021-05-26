لبنان

"كلمة سرّ" نصر الله: "ترشيد الدعم" لباسيل

Lebanon 24
26-05-2021 | 23:14
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كتبت "نداء الوطن": مصادر مواكبة للملف الحكومي رأت أنّ "هامش التعطيل بدأ يضيق جدياً وأصبح محاصراً ومحصوراً ضمن إطار حيّز محدود يمكن تخطيه وتذليل عقباته في حال صدقت النوايا التي عبّر عنها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إزاء منح التفويض الكامل لرئيس مجلس النواب نبيه بري بإيجاد مخرج سريع لمعضلة التأليف"، موضحةّ أنّ كلام نصرالله بهذا المعنى اختزن في طياته "كلمة سرّ" تؤكد لبري ضرورة تفعيل مبادرته و"المخاطرة بأمنه لو اضطره الأمر لزيارة قصر بعبدا"، مقابل التعهد بتقديم كل المؤازرة اللازمة لإنجاح مبادرته عبر "ترشيد الدعم" الذي كان ممنوحاً لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في سبيل تأمين الغطاء لشروطه الحكومية.
المصدر: نداء الوطن
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