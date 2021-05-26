البنج مقطوع وكل يوم اسوأ من الذي سبقه

كتبت بولا اسطيح في "الشرق الاوسط": يمر القطاع الصحي في لبنان بأزمة غير مسبوقة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، ما يؤدي لفقدان عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويهدد الأمن الصحي للبنانيين.آخر هذه الأزمات تراجع كبير في مخزون البنج المخدر دفع عدداً كبيراً من المستشفيات إلى تأجيل العمليات، وحصرها بتلك الطارئة والمستعجلة.ويشير نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون إلى أن هناك «شبه انقطاع» لأدوية البنج، لا غاز البنج الذي يُصنع في لبنان، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد مراجعة الوكيل الذي يستورد هذه الأدوية تبين أنه ينتظر الحصول على موافقة مسبقة من (مصرف لبنان) لإنجاز عملية الاستيراد على أساس السعر المدعوم وليس سعر السوق». ويوضح هارون أن «مخزون المستشفيات من البنج يكفيها عادة شهراً أو شهراً ونصف الشهر، لذلك ومع اقتراب هذا المخزون من النفاد، قمنا بتأجيل العمليات الطارئة، علماً بأن عملية استيراد شحنات جديدة بعد الحصول على موافقة (مصرف لبنان) قد تستلزم ما بين 15 و20 يوماً»، مضيفاً: «سنبقى ندور في حلقة مفرغة إلى أن يتم رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطلبية وإعطاء الأموال التي ترصد له للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، لأنه إذا استمررنا على هذا الحال؛ فكل يوم سيكون أسوأ من الذي سبقه». وينبه هارون إلى أن الشح لا يقتصر على البنج بل يطال أدوية كثيرة منها أدوية الأمراض المزمنة وكثير من المستلزمات الطبية.