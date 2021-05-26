لبنان

"التدافع الخشن" بين عون والحريري باق ويتمدد

Lebanon 24
26-05-2021 | 23:38
A-
A+
Doc-P-827314-637576947458172115.jpg
Doc-P-827314-637576947458172115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب وسام ابو حرفوش في "الرأي" الكويتية:المؤشراتٍ تشي بأن التدافع الخشن بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري «باقٍ ويتمدد» فوق حلبة الملف الحكومي.

 

ولم يكن عابراً أمس أن يسارع الحريري إلى مقاربة «تحضير الأرضية» لإطلاق جولة جديدة من مساعي تأليف الحكومة الجديدة مُعاوِداً رسْم «خطوط حمر» لن يزيح عنها و «واضْعاً الإصبع» على ما يَعتبره «أصل المشكلة» أي «محاولات الانقلاب على الطائف والعودة بعقارب الساعة الى الوراء ثلاثين عاماً» ومتوجهّاً لـ «أي جهة أو قيادة» تطالبه «بتقديم تشكيلة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية» من باب «تطلّعها لخروج البلاد من النفق السياسي المسدود» بأنه «لن يتأخّر عن المبادرة الى مَخْرَجٍ يقوم على المعايير الدستورية فقط».

 

وإذا كانت هذه المواقف عكستْ ثبات الحريري على شروطه من التأليف واستطراداً «صموده» أمام أي محاولاتٍ لتطويقه واستدراجِه للخروج عن «دفتر الشروط» الذي يتمسّك به لحكومةٍ تعيد وصْل ما انقطع بين لبنان والمجتمعين العربي والدولي، فإن إشارةً أخرى من فريق عون أَبْرزتْ باكراً أن المسعى الذي يستعدّ بري لإطلاقه، وحدّد له مهلة أسبوعين «للإنجاز أو إلى الأسوأ دُر»، محكومٌ بصعوباتٍ كبيرة تؤكد أن مأزق التأليف أبعد من أن يكون مجرّد مشكلة لبنانية محض وفق توصيف رئيس البرلمان ونصر الله.

 

وتمثّلت هذه الإشارة في أجواء متقاطعة، الأولى نقلت عن «اوساط رئاسية» أن «الطابة في ملعب بري حتى نهاية الأسبوع في انتظار ما ستؤول إليه مساعيه» وأن «رئيس الجمهورية لن يقف مكتوفاً ولن يسمح باستنزاف المزيد من الوقت من حياة اللبنانيين وهو يرسم شيئاً ما سيتظهر بعد فترة في انتظار نتائج تَحرُّك بري»، والثانية وضعت معادلةً بأن ما بعد انتهاء «مهلة بري» مفتوح على إما التشكيل أو اعتذار الحريري، وأن الأخير لن يتمكّن من التأليف، مع تكرار أنه يعوّل على عناصر خارجية هي التي تعوق حركتَه حكومياً.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:10 | 2021-05-27
17:56 | 2021-05-27
17:50 | 2021-05-27
17:42 | 2021-05-27
17:31 | 2021-05-27
17:17 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website