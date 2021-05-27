لبنان

"كانت مركونة أمام المنزل".. سرقة سيارة في عكار ولكن!

Lebanon 24
27-05-2021 | 00:04
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أقدم مجهول و بواسطة الخلع والكسر على سرقة سيارة من نوع كيا بيكانتو سوداء اللون عائدة للمواطنة "ف.ش" وذلك من أمام منزلها في بلدة خربة شار في عكّار.

وقد ادعت المواطنة أمام فصيلة القبيات في قوى الأمن الداخلي.

وبعد عمليات بحثٍ و تحرٍ دامت حوالي 24 ساعة تقريباً، عثر على السيارة في بلدة عين تنتا وتم إلقاء القبض على السارق حيثُ سلم إلى القوى الأمنية.
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