لبنان

مداهمة للجيش في بريتال.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
27-05-2021 | 00:44
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نفذت قوة من الجيش عمليات دهم ليلا لمنازل مطلقي النار في بلدة بريتال على اثر الاشتباكات التي دارت ليل امس بين شبان من عائلة طليس.

وقد ضبطت القوة معدات لتصنيع المخدرات، في حين فر مطلقو النار الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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