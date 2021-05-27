اشتباكات في بعلبك على خلفية خطف فتاة بقصد الزواج

دارت اشتباكات ليل امس الأربعاء في مدينة بعلبك على اثر اقدام "ح. ج." على خطف فتاة من "آل صلح" بقصد الزواج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولم يتم التبليغ عن اصابات.