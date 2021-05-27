لبنان

هذا هو سر حركة السفيرة الاميركية اخيرا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-05-2021 | 01:15
A-
A+
Doc-P-827340-637576992521823236.jpg
Doc-P-827340-637576992521823236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لفت في الايام الاخيرة قيام سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا بجولة لقاءات شملت رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال، في حضور نائب رئيس البعثة الديبلوماسية الاميركية الجديد ريتشارد مايكلز .

 

هذا التحرك اوحى للوهلة الاولى انه على علاقة بملف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل لا سيما ، وان عون رأس ، بالتزامن مع جولة شيا اجتماعا للوفد اللبناني المفاوض.

 

وتفيد المعلومات ان السفيرة شيا التي ستغادر الى بلادها لمدة اسبوعين تقريبا سيتولى مايكلز مهام السفارة في غيابها، وهي قصدت  من جولتها التعريف بالمسؤول الجديد .

 

وفي المعلومات ايضا ان شيا التي تكثف قبيل مغادرتها لقاءاتها مع شخصيات لبنانية جددت دعم بلادها كل المساعي لتشكيل حكومة جديدة  وضرورة معالجة تداعيات  الازمتين النقدية والاجتماعية، محذرة من " ان لبنان بات في حالة طوارئ اجتماعية وإنسانية واقتصادية ومالية ويجب التعامل على هذا الأساس”، واكدت " أن بلادها مستمرة بتقديم الدعم الإنساني للبنان.

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:10 | 2021-05-27
17:56 | 2021-05-27
17:50 | 2021-05-27
17:42 | 2021-05-27
17:31 | 2021-05-27
17:17 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website