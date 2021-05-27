هذا هو سر حركة السفيرة الاميركية اخيرا

لفت في الايام الاخيرة قيام سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا بجولة لقاءات شملت رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال، في حضور نائب رئيس البعثة الديبلوماسية الاميركية الجديد ريتشارد مايكلز .

هذا التحرك اوحى للوهلة الاولى انه على علاقة بملف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل لا سيما ، وان عون رأس ، بالتزامن مع جولة شيا اجتماعا للوفد اللبناني المفاوض.

وتفيد المعلومات ان السفيرة شيا التي ستغادر الى بلادها لمدة اسبوعين تقريبا سيتولى مايكلز مهام السفارة في غيابها، وهي قصدت من جولتها التعريف بالمسؤول الجديد .

وفي المعلومات ايضا ان شيا التي تكثف قبيل مغادرتها لقاءاتها مع شخصيات لبنانية جددت دعم بلادها كل المساعي لتشكيل حكومة جديدة وضرورة معالجة تداعيات الازمتين النقدية والاجتماعية، محذرة من " ان لبنان بات في حالة طوارئ اجتماعية وإنسانية واقتصادية ومالية ويجب التعامل على هذا الأساس”، واكدت " أن بلادها مستمرة بتقديم الدعم الإنساني للبنان.