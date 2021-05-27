لبنان

لقاء بروتوكولي أم رسالة سياسية بغطاء عسكري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2021 | 01:45
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لم يكن عاديا استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قائد الجيش العماد جوزاف عون لنصف ساعة في قصر الاليزيه، في ختام زيارة فرنسية لعون حفلت بالعديد من اللقاءات والنتائج الانية والمستقبلية تحت عنوان بارز هو دعم الجيش وتعزيز قدراته في ظل الانهيار المالي الحاصل.

 

من المؤكد ان مفاعيل هذا اللقاء ستستمر في الايام المقبلة، وستزداد التكهنات والاستفسارات عن "الرسالة الفرنسية" من وراء هذا اللقاء والحفاوة الواضحة بقائد الجيش.

 

ولكن الاكيد اكثر ان قائد الجيش، لن يدخل في التحليلات التي ستلي الزيارة، وقد بدأت طلائعها بالظهور، بل سيركز على ملف دعم الجيش لتمكينه من الاستمرار بمهامه من خلال مؤتمر دولي وعدت فرنسا بترتيبه وتأمين الحشد له في حزيران المقبل. كما لن عون تلقى تأكيدات فرنسية بتقديم  إمدادات غذائية وطبية لأفراد الجيش .

 

اما في السياسة فكانت الرسالة الفرنسية واضحة بلسان الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اكد لقائد قائد الجيش " ان تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان يبقى الشرط لحصول البلاد على مساعدة دولية على مدى اطول".

 

وأشار قصر الاليزيه إلى أن ماكرون "أكد أيضا مواصلة دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية، الركيزة الحقيقية لاستقرار البلاد".

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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