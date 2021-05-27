"المستشار الماروني".. "كيف بيقبل بهيك لعبة"؟!

علّقت أوساط سياسية على الرواية التي نشرتها صحيفة "الأخبار" اليوم عن "إسقاط" الرئيس المكلّف سعد الحريري لمبادرة حكومية للبطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعدم تقديم تشكيلة مقترحة من الحريري للراعي للاستئناس بها بحسب طلب الراعي قبل سفر الأوّل لقضاء عطلة العيد، ما أثار غضب البطريرك الماروني وسخطاً في أروقة بكركي سمعه مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري.

وسألت الأوساط أنّه - وفي حال صحّت هذه الرواية - "كيف بيقبل مستشار الحريري "الماروني"، بهيك "لعبة" مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة؟".

وشدّدت الأوساط على ضرورة أن "يوضح خوري أو مكتب الحريري ما إذا كانت هذه الرواية صحيحة أو دقيقة، لأنّ البطريركية المارونية لا يمكن التعاطي معها بهذه الطريقة".