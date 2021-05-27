لبنان

لهذا السبب فشل اضراب الاتحاد العمالي العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2021 | 03:15
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لم يكن اضراب الاتحاد العمّالي العام  امس موفقا وعلى مستوى الأزمة الخطيرة التي يمر بها البلد. وكان واضحا ان" اهل الاتحاد" انفسهم لم " يقبضوا " الاضراب ولا لهجة الخطابات المرتفعة التي اطلقت.

 

ووفق المعنيين فان من اسباب فشل الاضراب ان الناس لم تتجاوب معه لانها لم تنس ان الاتحاد غاب كلياً عن حراك الشارع في 17 تشرين ولم يجاوب الحركات الشعبية الحقيقية واعتراض الشباب.

 

ويضيف المعنيون "ان الاتحاد العمالي لصيق بالسلطة ولم يقدم مرة على اي خطوة قضائية تؤكد جديته في ملاحقة المطالب التي ينادي بها، كما ان تحركاته السابقة كانت " غب الطلب" وموسمية وغير مجدية".

 

في المقابل تؤكد مصادر الاتحاد" ان الاتهامات الموجهة اليه غير صحيحة وانه ماض في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبه وستثبت الايام انه لم يتراجع".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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