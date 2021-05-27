لبنان

في كفرعقا - الكورة.. ضبط مجموعة تقوم بتخريب وسرقة المزروعات

Lebanon 24
27-05-2021 | 03:19
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فجر اليوم وعلى أثر اتصال من أحد أبناء كفرعقا - الكورة، تمكّنت شرطة البلدية من توقيف مجموعة كانت تقوم بسرقة وتخريب المزروعات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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