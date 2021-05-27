"الاقتصاد تطلب من "الداخلية" اتخاذ الاجراءات لمنع ري ورعي قطعان المواشي من بحيرة القرعون

بناء لطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، دعت وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الاجراءات الرامية لمنع ري ورعي قطعان المواشي من بحيرة القرعون لحماية المستهلكين.