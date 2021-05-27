القوات الاسرائيلية نزعت الأعلام الحزبية عن السياج الشائك قبالة العديسة

قامت القوات الاسرائيلية بنزع الاعلام الحزبية التي وضعها المتظاهرون على السياج الشائك والحائط الاسمنتي الفاصل قبالة العديسة، وسط انتشار للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في الجانب اللبناني.

