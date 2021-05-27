لبنان

جعجع للمودعين: تقدموا بطلبات حجز احتياطي على الاحتياط الإلزامي العائد للمصارف بمصرف لبنان

Lebanon 24
27-05-2021 | 04:04
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "أمام تفاقم الأزمة المالية ساعة بعد ساعة بسبب عجز السلطة الحالية عن إخراج لبنان من هذه الأزمة الكارثية، وأمام تجاوز قوى السلطة كل المحرمات والدستور والخطوط الحمراء سعيا لاستمرارهم في مواقعهم على حساب أموال الناس ومدخراتهم، وأمام محاولات المس بالاحتياط الالزامي بحجة استمرار الدعم الذي يذهب في معظمه لخدمة النظام السوري والسماسرة والمافيات والمحاسيب والأزلام، فيما القسم الأصغر يستفيد منه المواطن الذي يجب تخصيصه ببطاقات تمويلية يؤمن تمويلها من الهبات او القروض الدولية، واستباقا لما يمكن أن تقوم به هذه السلطة بحجج مختلفة للسطو على أموال الناس، أدعو كل المودعين في المصارف اللبنانية إلى التقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياط الإلزامي العائد للمصارف في مصرف لبنان، وذلك أمام دوائر التنفيذ المختصة، سيما أن هذه الدوائر بدأت بالترخيص لطالبي الحجز بإلقاء الحجوزات الاحتياطية على الاحتياطي الالزامي، وذلك حفاظا على ما تبقى من أموالهم وإنقاذا لمستقبل لبنان المالي ككل".
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