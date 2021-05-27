لبنان

مستخدمو المعاينة الميكانيكية اعتصموا في الحدت

Lebanon 24
27-05-2021 | 04:21
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية نفذوا اعتصاما تحذيريا أمام مركز المعاينة في الحدت دفاعا عن حقوقهم، مطالبين بالحفاظ على إستمرارية عملهم، وذلك بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية.

رفعت خلال الاعتصام يافطات كتب عليها: "اياكم وحقوق العمال. فان خلفهم بيوتا مفتوحة. فكما الخير يزهو فان الظلم لا ينسى".

يذكر أن كل مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة منذ 29 نيسان الماضي، اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام الذين يطالبون بإعادة هذه المراكز الى كنف الدولة وايقاف الهدر الحاصل فيها.
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