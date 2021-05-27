انفجار قذيفة بين مواد الخردة في محيط مرفأ صيدا الجديد

سُمع صوت دوي قوي في محيط مرفأ صيدا الجديد، وتبيّن أنه ناجم عن انفجار قذيفة بين مواد الخردة في المرفأ، كانت احضرت سابقا عبر شاحنات من منطقة البقاع. وحضرت عناصر القوى الامنية على الفور الى المكان وباشرت التحقيق لكشف الملابسات، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".