أطلق النار عليه وأصاب عدّة سيارات.. هذا ما جرى في البيرة بسبب أفضلية مرور!

وقع اشكال فوري بين "ه.ن" و"خ.ع.م" في منطقة البيرة - عكار ليتطور الى اطلاق نار من مسدس حربي، حيث اقدم الاخير على اطلاق النار بإتجاه سيارة الاول مما ادى الى اصابتها اصابة مباشرة واصابة سيارات مركونة في المكان بحسب ما افادت المصادر الميدانية. وفر بعدها مطلق النار الى جهه مجهولة، وقد عُرف ان سبب الاشكال ناتج على افضلية مرور.وسُجل انتشار للجيش وللمخابرات التي تعمل على مداهمة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.