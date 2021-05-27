لبنان

انخفاض محدود في الحرارة!

Lebanon 24
27-05-2021 | 05:14
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا مع ضباب محلي على المرتفعات والذي يتكاثف بدءا من بعد الظهر، ما يؤدي الى سوء في الرؤية ابتدءا من المرتفعات المتوسطة.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة:(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا، مع ضباب محلي على المرتفعات والذي يتكاثف بدءا من بعد الظهر، ما يؤدي الى سوء في الرؤية ابتدءا من المرتفعات المتوسطة.

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ودون تعديل يذكر على الساحل مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,31
- ساعة غروب الشمس: 19,40
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