"رائد" غادر منزل ذويه ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئاً؟ (صورة)

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: رائد رعد المعراتي (مواليد 2008، سوري)، الذي غادر بتاريخ 15-04-2021، منزل ذويه الكائن في محلة التل - طرابلس، ولم يعُد حتى تاريخه.وطلبت المديرية "من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".