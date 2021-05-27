لبنان

فهمي وقع مشروع المرسوم المتعلّق بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل

Lebanon 24
27-05-2021 | 05:34
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي:

بعد متابعة وزير الداخلية والبلديات مع وزير المالية تحديد قيمة الكتلة النقدية المتجمّعة في قيود مديرية الخزينة في وزارة المالية لحساب الصندوق البلدي المستقل عن العام ٢٠١٩،
وقّع الوزير محمد فهمي مشروع المرسوم المتعلّق بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام ٢٠١٩ لاتحادات البلديات والبلديات والبالغة قيمتها  ٧٧٥ مليار ليرة لبنانية، وأحال مشروع المرسوم إلى وزارة المالية للاستكمال.

وأمل الوزير فهمي أن تساهم هذه الاعتمادات في دعم البلديات لا سيما في الخطوات الأساسيّة للحدّ من انتشار وباء كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.
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