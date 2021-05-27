انقطاع الكهرباء في مرفأ بيروت كلياً وارد في أي لحظة.. والمواد الغذائية معرضة للتلف

أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً، أشار فيه إلى أنه أجرى سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت إطلع من خلالها على واقع إمدادات الكهرباء في المرفأ بعد الحديث عن إمكانية انقطاع التيار بشكل نهائي عن هذا المرفق الحيوي.

وكشف بحصلي عن أن “المعلومات التي حصل عليها من المسؤولين المعنيين في المرفأ تشير الى أن الإجراءات التي أُتخِذت خلال اليومين الماضيين هي إجراءات آنية ولن تؤدّي بأي حال من الأحوال إلى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر للمرفأ، وإن هناك احتمال كبير لعودة المشكلة في أي لحظة”.

وعلى هذا الأساس، رفع بحصلي الصوت عالياً محذراً من أن عدم تأمين التيار الكهربائي للمرفأ بشكل مستمر سيؤدي حتماً إلى تعطّل الكثير من الوحدات في المرفأ لا سيما إنقطاع الكهرباء عن الحاويات المبرّدة، وعددها بالمئات، أي حوالي ٦٠٠ حاوية ملأة بالمواد الغذائية التي تتطلب استمرار الإمدادات بالكهرباء 24/24 ساعة، وإلا فإنّها ستتعرّض للضرر الكبير والتلف.

وطالب بحصلي كل المسؤولين في الدولة وكل المعنيين في المرفأ؛ إن كان وزارة الأشغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، بالعمل بشكل سريع وفوري لتأمين كل الحاجات الأساسية التي توفّر الإمدادات الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت.

وقال بحصلي "ألا يكفي كل هذه الكوارث التي أصابت مرفأ بيروت والتي أخرجت جزءاً كبيراً منه عن العمل، لكي تأتي هذه الأزمة الجديدة التي تضر بصورته ودوره وعمله وإنتاجيته، مشدداً على ضرورة توفير كل المستلزمات الأساسية لمرفأ بيروت التي تحافظ على أعلى مستوى من الخدمات المرفئية المعتمدة عالمياً".

وشدد بحصلي على أن "مرفأ بيروت يجب أن يكون محط اهتمام جميع المسؤولين والدوائر الرسمية في لبنان للحفاظ عليه وإعادته الى سابق عهده، كونه يشكل واجهة لبنان التجارية مع العالم، ومركزاً إقتصادياً مهماً"، مؤكداً انه "يكفينا كل الأزمات والمشاكل التي نعاني منها، ولا يمكن لا للمرفأ ولا للدولة ولا رجال الأعمال أن يصابوا او يتحملوا أزمات ونكبات إضافية".