لبنان

جيسيكا الصقلاوي... ضحية جديدة (صورة)

Lebanon 24
27-05-2021 | 05:57
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 ادى حادث سير على طريق عابا  في بدبّا الكورة الى وفاة الشابّة جيسيكا الصقلاوي من سكّان بلدة عابا.
 
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جيسيكا الصقلاوي

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