لبنان

من القبيات الى بيروت... عبر طوافة للجيش

Lebanon 24
27-05-2021 | 06:02
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 قامت طوافة عسكرية تابعة للجيش بنقل مريض بحالة حرجة من مستشفى سيدة السلام في القبيات إلى إحدى مستشفيات بيروت لتلقي العلاج المناسب.
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القبيات

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