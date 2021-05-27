لبنان

تمرين بالذخيرة الحية لعناصر من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري

Lebanon 24
27-05-2021 | 06:11
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نفذت مدرسة القوات الخاصة تمريناً بالذخيرة الحية لعناصر من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي والمديرية العامة للامن العام الذين تابعوا دورة قتال في الاماكن المبنية.
 
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المطار

الجيش

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