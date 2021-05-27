تمرين بالذخيرة الحية لعناصر من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري

نفذت مدرسة القوات الخاصة تمريناً بالذخيرة الحية لعناصر من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي والمديرية العامة للامن العام الذين تابعوا دورة قتال في الاماكن المبنية.