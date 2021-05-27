لبنان

حسن: لا نقبل أن نكون مطية أهداف مشبوهة

Lebanon 24
27-05-2021 | 06:17
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 قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: "لا نقبل أن نكون مطية أهداف مشبوهة تسعى بعض الجهات إلى تحقيقها".

أضاف: "لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين. نقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنبقى على وعدنا لجميع اللبنانيين بأن نتحمل المسؤولية".
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