مرتضى: لتأمين الشروط الصحية الآمنة لكل العاملين في القطاع الزراعي

شكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى كل الجهود المبذولة والمتكاتفة من شتى الجهات الدولية والمحلية المعنية في حملة مكافحة فيروس كورونا، وأثنى على حملات التوعية التي عدّها نصف جهود المكافحة. وخصّ مرتضى بالشكر فريق عمل ممثلي الوزارات في مجلس الوزراء المكلف بمتابهة ملف "كوفيد".وفي كلمة له خلال إطلاق دليل الإرشادات العامة والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا في القطاع الزراعي، حيّا مرتضى "كل من تابع وكرّس وقتاً وجهداً من فريق عمل وزارة الزراعة في سبيل إعداد دليل إرشادات المزارعين في مواجهة هذا الفيروس الذي ما زال يشكل تهديداً للعالم بأسره، ولخصوصية القطاع الزراعي في لبنان بما يشكله من انتاجية ونمو في الإقتصاد اللبناني، بظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".وشدد مرتضى على ضرورة "استمرارية هذا القطاع وتأمين الشروط الصحية الآمنة لكل العاملين فيه، وتذليل كل العقبات الصحية التي من الممكن أن تعترض العمل فيه".ووجّه مرتضى التحية للمشاركين في إعداد هذا الدليل، لمساهمته بطريقة مباشرة في حماية الأمن الغذائي اللبناني، عبر حماية القطاع الزراعي والعاملين فيه، وتأمين استمراريته وتطويره، بالتوازي مع التوصيات الإدارية الدائمة الصادرة عن وزارة الزراعة والتي تؤمن استمرارية الأعمال والتنقلات التي تخص تصريف الإنتاج بالظروف كافة.بدوره سفير الفاو في لبنان د.موريس سعادة أثنى على الخطوة لكونها تعزز نظم إنتاج الأغذية كمدخل لتحسين الأمن الغذائي وحماية سبل عيش عدد كبير من العاملين والعاملات في القطاع.أما ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح فقال إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لمواجهة التحديات لا سيّما في لبنان، عبر دعم برنامج ادارة الكوارث في مواجهة فيروس كورونا حكومياً، عبر مختلف الأجهزة والوزارت المعنية ، انسحاباً على القطاع الصحي في كل اجهزته ومستوياته".وتقدم الحضور في حفل الإطلاق، كل من ممثلة منظمة الصحة العالمية ايمان شنكيتي، ومدير وحدة ادارة الكوارث زاهي شاهين، وممثلين عن الوزارت المعنية، ومدراء وفريق عمل وزارة الزراعة.