لبنان

إشكال وتوتر أمام قصر العدل... ما القصة؟

Lebanon 24
27-05-2021 | 06:53
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حضرت قوة من الفهود قبل ظهر اليوم الى أمام قصر العدل في بيروت حيث عمدت الى تطويق إشكال فردي أمام بوابة العدلية الرئيسية وذلك على خلفية توتر وخلافات عائلية بين المدعى عليه عبد الهادي حسون و ورثة المرحوم زياد حسون في ملف قضائي من المفترض أن يُبت به اليوم ويتم وإصدار الحكم فيه.
وقد عاد الهدوء تدريجياً الى محيط العدلية بعد فض الإشكال.
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