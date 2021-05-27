بحقه 16 مذكرة توقيف.. منتحل صفة أمنية يمتهن السرقة والنشل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ ١٧-٥-٢٠٢١، أحيل من فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي إلى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية المواطن (س. ا. ح.، مواليد عام ١٩٧٩) للاشتباه به بجرم سرقة ونشل وانتحال صفة أمنية.بالتحقيق معه من قبل هذه المفرزة، اعترف بانتحاله الاسم المذكور، وبأنه يدعى: (ي. ح. ح.، مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)، وبإقدامه على متن دراجة آلية بالعديد من عمليات السرقة والنشل بالاشتراك مع شخص آخر، وبتعاطيه المخدرات. كما تبين أنه يوجد بحقه /١٦/ مذكرة توقيف بجرائم سرقة ومخدرات.أجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.