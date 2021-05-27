لبنان

جلسة للجنة الادارة والعدل لدرس اقتراحات من بينها أصول المحاكمات الجزائية في قضية المرفأ

Lebanon 24
27-05-2021 | 07:49
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 تعقد لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في الاول من حزيران، وذلك:

1 - لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام.
2 - لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر اب عام 2020.
3 - لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 1988/62 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين.
4 - لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل في المادة الثالثة من القانون رقم 66/58 الصادر في 10 ايلول 1966 (انشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق.
5 - لدرس اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.
 
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