لبنان

العمليات الجراحية الى توقف!

Lebanon 24
27-05-2021 | 07:59
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 غرّدت الصحافية ندى عبد الصمد عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "كارثة صحية في #لبنان : فقدان ادوية البنج والعمليات الجراحية الى توقف ! وعشرات الادوية للامراض المزمنة والمستعصية ما تزال مفقودة منذ اسبوعين ! ".
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عمليات جراحية

بنج

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