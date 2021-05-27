العمليات الجراحية الى توقف!

غرّدت الصحافية ندى عبد الصمد عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "كارثة صحية في #لبنان : فقدان ادوية البنج والعمليات الجراحية الى توقف ! وعشرات الادوية للامراض المزمنة والمستعصية ما تزال مفقودة منذ اسبوعين ! ".